Водій авто частину товару задекларував, а частину приховав

Львівські митники викрили контрабандну техніку, яку водій буса з Тернопільщини сховав у господарських сумках. Серед незадекларованих товарів – нові iPhone вартістю 1,6 мільйона гривень. Контрабанду вилучили у Шегинях 29 липня.

Як повідомили у Львівській митниці, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter для проходження митного контролю обрав смугу «червоний коридор». Однак у декларації про переміщення він зазначив лише 35 терміналів Starlink, 20 зарядних станцій і 50 мобільних телефонів.

«Під час огляду багажного відділення авто працівники митниці виявили приховану техніку Apple: 27 нових iPhone 15 Prо та вісім iPad Air 11. Водій заховав гаджети в господарські сумки і для певності забинтував їх клейкою стрічкою», – розповіли митники.

Техніку Apple запакували у господарські сумки і замотали скотчем (фото митниці)

На 41-річного мешканця Тернопільщини склали адмінпротокол за ч.1 ст.483 МКУ (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).