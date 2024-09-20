Дитсадок«Соняшник», де у грудні 2023 року ремонтували санвузли

Сокальський райсуд 12 вересня обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту керівниці відділу освіти, культури та туризму Великомостівської міської ради Галині Булик. Посадовицю підозрюють у службовому підробленні та розтраті грошей. В ухвалі суду йдеться, що Галина Булик підписала акти виконаних робіт у дитячому садку. Однак частину робіт підрядник не проводив. Сума збитків, яку встановили слідчі поліції, становить 453 тис. грн.

Згідно з опублікованими в судовому реєстрі матеріалами справи, відділ освіти, культури й туризму Великомостівської сільради 18 грудня уклав договір з ФОП Андрій Ващишин на капремонт санвузлів у дитсадку «Соняшник». Вартість робіт становила 1,24 млн грн. Підрядник мав відремонтувати санвузли до кінця грудня 2023 року.

В аналітичній системі YouControl йдеться, що Андрій Ващишин працює як ФОП з 2017 року. Він зареєстрований у Червонограді й спеціалізується на будівництві. З серпня 2023 року Андрій Ващишин перебуває у чорному списку Антимонопольного комітету за змову під час торгів. Підприємець у 2020-2021 роках узгоджував дії з ТОВ «Західназбуд» під час трьох тендерів на ремонт доріг загальною очікуваною вартістю понад 9 млн грн та двох аукціонів на ремонт приміщень шкіл загальною очікуваною вартістю 2,5 млн грн. АМКУ оштрафував Андрія Ващишина на 325 тис. грн.

Слідчі поліції вважають, що Галина Булик за попередньою змовою із підрядником підписала акти виконаних робіт, яких насправді не проводили або виконали не до кінця. Зокрема, підприємець не пошпаклював та не пофарбував стіни, не поклав всю керамічну плитку, не встановив підвісні стелі. Крім цього, не встановив вимикачів, світильників, ламп, вентиляторів, умивальників тощо.

Підрядник після підписання актів робіт отримав 1,24 млн грн, з них за невиконані роботи – 453 тис. грн. Повідомлення про підозру у службовому підробленні та розтраті грошей (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 ККУ) Галина Булик отримала 11 вересня.

У суді Галина Булик просила обрати їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, оскільки їй потрібно ходити на роботу. Суддя Тетяна Струс задовольнила прохання й відправила підозрювану під нічний домашній арешт до 9 листопада.