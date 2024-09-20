Правоохоронці оголосили підозру головній бухгалтерці одного із закладів для оздоровлення на Хмельниччині у неналежному виконанні службових обов’язків, що призвело до збитків у понад 400 тис грн. Про це повідомили 19 вересня у пресслужбі прокуратури обалсті.

За даними слідства, працівниця дитячого табору, яка була відповідальна за проведення закупівель, не перевірила ринкову вартість генератора й визначила переможцем торгів економічно невигідну для закладу фірму. Як наслідок, така угода завдали збитків на понад 400 тис. грн.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання службовою особою своїх службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає від двох до п'яти років позбавлення волі.