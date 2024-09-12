Правоохоронці підозрюють сільського голову та підприємця з Хмельниччини у привласненні 200 тис. грн. Як повідомили 11 вересня в обласній прокуратурі, посадовці отримали гроші за неіснуючий ремонт дороги.

За даними слідства, директор одного з кам’янецьких підприємств уклав договір із сільським головою на поточний ремонт тротуару в одному із сіл району. У грудні 2023 року підрядник і замовник підробили акт виконаних робіт, достовірно знаючи, що жодного ремонту не проводилось.

«Своїми діями підозрювані завдали збитків державним інтересам на суму майже 200 тис. грн», – повідомляють у прокуратурі.

Слідчі оголосли підозру сільському голові у зловживанні службовим становищем та підробленні офіційного документа, вчинене групою осіб (ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України) та підприємцю-підряднику у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з інкримінованими статтями, сільському голові загрожує від 34 до 68 тис. грн штрафу або до трьох років обмеження/позбавлення волі, а директору підприємства – від трьох до восьми років позбавлення волі.