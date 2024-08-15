Понад тисяча поставлених FPV-дронів не відповідає стандартам якості

Правоохоронці викрили 45-річного директора приватної компанії, який після укладання договору з Нетішинською міською радою про постачання дронів військовим, привласнив понад 5,7 млн грн. Про це повідомили 15 серпня у поліції Хмельницької області.

За інформацією слідства, у січні 2024 року Нетішинська міська рада уклала низку договорів із київським підприємством на закупівлю однієї тисячі FPV-дронів загальною вартістю понад 16,4 млн грн.

«Після укладання угод 45-річний директор підприємства-виробника здешевив виробництво БпЛА шляхом підміни дорогих комплектуючих на менш якісні. Зокрема, на безпілотники встановили відеокамери та відеопередавачі, які не відповідали заявленим вимогам. На різниці вартості чоловік заробив понад 5,7 млн грн, а військовим поставив тисячу бракованих дронів», – зазначають правоохоронці.

Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі). За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.