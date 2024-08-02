Завдяки конкуренції держава зможе за максимально вигідною ціною купувати дрони для ЗСУ

В Україні вперше оголосили тендер на закупівлю українських FPV-дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Це перша закупівля державою через Prozorro українських безпілотників, ще й супертехнологічних – FPV-дронів, які використовують машинний зір для донаведення на ціль», – зазначив Федоров.

За його словами, торги пройдуть через закритий модуль Prozorro, де приховано всю конфіденційну інформацію. Федоров також закликав виробників подавати свої дрони на торги, підсилюючи захисників власними розробками.

«Завдяки конкуренції держава зможе за максимально вигідною ціною їх купувати, а для українських виробників це можливість збільшити свої прибутки та масштабуватися», – повідомив міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що держава зможе придбати БПЛА українського виробництва через закритий функціонал Prozorro. З цією метою уряд вніс зміни до правил проведення публічних закупівель: підвищили безпеку учасників торгів, зменшили можливості для зловживань замовників та розширили перелік підстав для закупівель без відкритих торгів.