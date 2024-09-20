Українка має шанс нарешті здобути престижну нагороду

У п’ятницю, 20 вересня, Федерація легкої атлетики Європи на своєму сайті назвала десятку спортсменок, які претендують на звання найкращої європейської атлетки за підсумками 2024 року. До числа претендентів потрапила й українка Ярослава Магучіх – світова рекордсменка й переможниця Олімпіади-2024 у стрибках у висоту.

Нагадаємо, у поточному сезоні українка вперше в кар’єрі виграла золото Олімпійських ігор, а також побила світовий рекорд болгарської легкоатлетки Стефки Костадінової (2,09 м), який тримався 37 років. Окрім того, Ярослава завоювала свій третій титул Діамантової ліги в кар'єрі.

Цікаво, що для Магучіх – це вже третя номінація на звання найкращої європейської атлетки. Раніше вона потрапляла до списку обраних у 2022-му та 2023-му роках, але не здобула нагороду.

Конкурентки Ярослави Магучіх у боротьбі за звання європейської легкоатлетки року:

Фемке Бол (Нідерланди) – біг (три медалі ОІ-2024, рекорд ЧС у приміщенні у бігу на 400 м та Євро у бігу на 400 м з/б).

(Нідерланди) – біг (три медалі ОІ-2024, рекорд ЧС у приміщенні у бігу на 400 м та Євро у бігу на 400 м з/б). Кілі Годжкінсон (Велика Британія) – біг (золото чемпіонату Європи та ОІ-2024 на 800 м. Світова рекордсменка у виді з результатом в 1:54.61 хвилин).

(Велика Британія) – біг (золото чемпіонату Європи та ОІ-2024 на 800 м. Світова рекордсменка у виді з результатом в 1:54.61 хвилин). Малайка Мігамбо (Німеччина) – стрибки в довжину (чемпіонка Європи, срібна призерка ОІ-2024. Світова рекордсменка у виді з результатом в 7.22 м).

(Німеччина) – стрибки в довжину (чемпіонка Європи, срібна призерка ОІ-2024. Світова рекордсменка у виді з результатом в 7.22 м). Нафіссату Тіам (Бельгія) – семиборство (золото ОІ-2024 та Європи, рекордсменка сезону).

(Бельгія) – семиборство (золото ОІ-2024 та Європи, рекордсменка сезону). Ємісі Огунлейє (Нігерія) — штовхання ядра (переможець ОІ-2024, срібло ЧС у приміщенні, бронза чемпіонату Європи).

(Нігерія) — штовхання ядра (переможець ОІ-2024, срібло ЧС у приміщенні, бронза чемпіонату Європи). Сіфан Хассан (Нідерланди) — марафон (золото та бронза ОІ-2024 (5000 й 10000 м).

(Нідерланди) — марафон (золото та бронза ОІ-2024 (5000 й 10000 м). Надя Батоклетті (Італія) — біг (срібло ОІ-2024 (10000 м та золото Євро (5000 й 10000 м).

(Італія) — біг (срібло ОІ-2024 (10000 м та золото Євро (5000 й 10000 м). Наталія Качмарек (Польща) — біг (бронза ОІ-2024 (400 м) тазолото Євро (400 м).

(Польща) — біг (бронза ОІ-2024 (400 м) тазолото Євро (400 м). Сирена Самба-Майєла (Франція) — біг (срібло ОІ-2024 (100 м з/б) та чемпіонату світу у приміщенні (60 м з/б), золото Євро (100 м з/б).

Найкраща легкоатлетка Європи за версією Федерація легкої атлетики Європи визначиться у неділю, 29 вересня, після закриття голосування на сайті організації. Підтримати Ярославу Магучіх можна за посиланням.

До слова, лауреаткою премії у 2023 році стала нідерландка Фемка Бол.