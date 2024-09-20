«Зелена хвиля» діє у напрямку до вул. Кульпарківська

На вул. Володимира Великого у Львові синхронізували роботу світлофорів, запровадивши режим «зелена хвиля». Йдеться про ділянку від McDonald's до готелю «Гетьман». Про це у п’ятницю, 20 вересня, повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Режим координованого управління «зелена хвиля» запрацював на трьох світлофорних об’єктах:

вул. Володимира Великого – вул. Айвазовського;

вул. Володимира Великого, 34;

вул. Володимира Великого – вул. Симоненка – вул. Куровця.

«Зелена хвиля» діє у напрямку до вул. Кульпарківська. Водіям рекомендують дотримуватися швидкісного режиму 45-50 км/год. У міжпіковий період, за умови дотримання зазначеної швидкості, цей відрізок можна буде проїжджати без зупинок.

ЛКП «Львівавтодор» наголосили, що на ефективність роботи цієї «зеленої хвилі» впливає завантаженість кільця вул. Володимира Великого – вул. Кульпарківська – вул. Виговського. Відповідно у пікові години, коли вул. Володимира Великого перенасичена транспортом, говорити про проїзд цих світлофорних об’єктів без зупинок недоцільно.

«Це друга “зелена хвиля” на вул. Володимира Великого, перша працює в напрямку від нового ЦУМу до вул. Стрийської, а інша – в напрямку від нового ЦУМу до вул. Кульпарківської. Загалом у Львівській МТГ маємо вже дев’ять “зелених хвиль”, які з початку року налаштувала команда наших фахівців. Продовжуємо працювати, щоб синхронізувати режими роботи світлофорних об’єктів і на інших ділянках та підвищити безпеку руху та комфорт на вулицях нашого міста», – наголосив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Нагадаємо, раніше «Львівавтодор» скоординував світлофорне регулювання на вул. Кульпарківській на виїзді з міста.