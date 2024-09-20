Якість пального, яким заправляють автомобіль, впливає не лише на його продуктивність, а й на загальний термін служби. Саме тому відповідальні водії обирають надійні автозаправні станції, де пальне регулярно перевіряється та відповідає як українським, так і європейським стандартам якості.

Сьогодні ZAXID.NET розповідає, як та звідки автозаправки імпортують пальне. А також – чому кожен автовласник може бути впевненим, що на АЗК AMIC ENERGY він завжди отримує те, за чим приїжджає.

Сертифіковане пальне від найкращих постачальників ЄС

Українські автозаправні комплекси AMIC ENERGY отримують пальне з низки країн Євросоюзу – Литви, Швеції, Польщі тощо, а дизельне пальне ще частково імпортують із США. Паливо, вироблене на нафтопереробних заводах ЄС, має відповідні показники якості й відповідає найвищому екологічному стандарту «Євро-5».

Крім постачання самого пального від міжнародних компаній чи виробників, AMIC ENERGY забезпечує надійну логістику на всіх етапах: від постачання і зберігання в Україні до заправки кожного автомобіля.

Кожна партія пального АЗК проходить перевірки та має відповідний сертифікат якості. Водіям завжди доступні сертифікати якості на АЗК, що дає можливість пересвідчитись, що автомобіль буде заправлений якісним бензином, дизельним пальним чи скрапленим газом.

Пальне на AMIC ENERGY завжди має відповідний сертифікат якості

Крім сертифікації, якість пального мережі AMIC ENERGY доведена й перевірками незалежних тестувань. До прикладу, Інститут споживчих експертиз визнав бензин А-95, дизпаливо та рідину для дизельних двигунів AdBlue такими, що повністю відповідають європейським стандартам. Також експерти відзначили точність наливу пального на АЗК AMIC ENERGY, що підтверджує цінності компанії.

Якісне пальне – приємна ціна

Ще один важливий критерій, за яким українці обирають пальне – ціна. AMIC ENERGY не лише забезпечує найвищу якість нафтопродуктів. Для власників картки лояльності MyAmic діє постійна знижка у 0,5 грн за літр. Крім цього, мережа пропонує водіям й інші вигідні акції на пальне.

Як проінформували у прес-службі компанії, зовсім скоро AMIC ENERGY оновить умови програми лояльності, яка стане ще цікавіша для клієнтів, що регулярно заправляються на АЗК мережі. Тож слідкуйте за новинами компанії.

Для постійних клієнтів на AMIC ENERGY діють приємні знижки та програми лояльності MyAmic

А на вихідних у мережі АЗК діє акція «Цінопад вихідного дня», у межах якої вартість бензину та дизельного пального знижується до 2 грн за літр. При цьому при купівлі гарячого напою чи пропозицій кафе Food Point водії отримують додаткову знижку – 1 грн/літр. Ця та інші пропозиції вирізняють AMIC ENERGY на ринку та роблять мережу більш вигідною для тих водіїв, які заправляють авто перед робочим тижнем на вихідних.

Преміальне пальне за вигідними цінами

Крім звичайних видів пального стандарту «Євро-5», на автозаправках мережі AMIC ENERGY можна заправитись й нафтопродуктами преміум-класу – А-95 Premium та ДП Premium. Це якісне європейське пальне, що містить добавки світових брендів з очищувальними властивостями.

Ці добавки очищують паливну систему автомобіля та покращують продуктивність двигуна. Преміальне пальне підійде вибагливим водіям, які прагнуть підтримувати максимальну чистоту автомобіля та навколишнього середовища.

Тож, заправляючи автомобіль на AMIC ENERGY, водії завжди можуть бути впевнені у якості пального, сертифікованого за європейськими стандартами, при цьому бути приємно враженими цінами та вигідними пропозиціями, що допомагають зробити кожну заправку автомобіля вигідною.