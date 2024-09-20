Посадовця Держпродспоживслужби та брокера затримали за систематичні хабарі

ДБР спільно з СБУ викрили на систематичних хабарях начальника відділу Західного міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на кордоні Михайла Кречківського та його спільника – дрогобицького підприємця і брокера Миколу Кімака. Їх підозрюють в систематичних поборах з імпортера морепродуктів.

Як розповіли в теруправлінні ДБР Львівщини, у квітні 2024 року зареєстрована в Дніпрі фірма розмитнювала партію риби та морепродуктів на одному з митних постів Львівщини. Представника підприємства поінформували, що для безперешкодного проходження митного та санітарного контролю потрібно укласти угоду з визначеною брокерською організацією, яка візьме на себе процедуру оформлення та зберігання товару.

«Комерційний директор брокерської компанії заявив, що за безперешкодне розмитнення та перевірку відповідності якості вантажу підприємство має платити від 150 до 250 доларів США за кожну партію товару. Кошти комерсант мав надавати для передачі посадовцю Держпродспоживслужби та працівникам митного поста. Брокер запевнив, що лише за такої “співпраці” розмитнення вантажів підприємства відбуватиметься максимально швидко», – деталізували в ДБР.

Посадовця Держпродспоживслужби та брокера затримали на гарячому під час одержання грошей

За даними слідства, з липня до вересня 2024 року підприємство шість разів ввозило товар загальною вартістю понад 6,8 млн грн, а фігуранти за «послуги» отримали майже 1 тис. доларів.

16 вересня брокер та посадовець зустрілися з представником компанії-імпортера та отримали від нього 400 доларів за безперешкодне розмитнення чергової партії товару. Після передачі грошей обох затримали правоохоронці.

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За інформацією ZAXID.NET з власних джерел, за систематичне хабарництво затримали начальника відділу прикордонного інспекційного контролю «Самбір» Західного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні Михайла Кречківського та дрогобицького підприємця і брокера Миколу Кімака. Затримання відбулося в Дрогобичі.

Зловмисникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, а також відсторонив посадовця від виконання обов’язків.