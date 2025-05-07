Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області виніс вирок Миколі Кімаку, який взяв хабарі від представника приватної фірми за нібито вплив на працівників митників та сприяння у безперешкодному розмитненні товару. Суд призначив Кімаку покарання у вигляді штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2025 року, Микола Кімак, перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ «Кімак», протягом липня-вересня 2024 року отримав від представника дніпровської фірми 1050 доларів хабаря за вплив щодо безперешкодного на швидкого розмитнення товару працівниками митниці. Фірма розмитнювала партію риби та морепродуктів.

Щодо Миколи Кімака порушили кримінальну справу за ч.2 ст.369-2 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря за вплив на прийняття рішення). У суді він визнав свою провину та підтвердив, що отримував хабарі нібито за вплив на прийняття рішень працівниками митниці. Він зазначив, що отримані від представника фірми гроші залишав собі.

ZAXID.NET повідомляв, що правоохоронці затримували начальника відділу Західного міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на кордоні Михайла Кречківського та його спільника – дрогобицького підприємця і брокера Миколу Кімака. У лютому 2025 року Кречківському уже винесли вирок.

Справу щодо Миколи Кімака розглянула суддя Олеся Нагірна, яка дослідила усі матеріали та визнала його винним у зловживанні впливом, призначивши 34 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.