Затримували посадовця Держпродспоживслужби Михайла Кречківського та дрогобицького підприємця і брокера Миколу Кімака

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок Михайлу Кречківському, який, працюючи у Держпродспоживслужбі, брав хабарі з імпортера морепродуктів за проходження державного ветеринарно-санітарного контролю. Суд призначив йому покарання – 34 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2025 року, обвинувачений, перебуваючи на посаді начальника відділу прикордонного інспекційного контролю «Самбір» управління державного контролю по кордоні Західного міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби на кордоні, взяв хабар у імпортера морепродуктів. Згідно з матеріалами справи, посадовець взяв 300 доларів за вплив на посадовців відділу прикордонного інспекційного контролю «Самбір» щодо безперешкодного та швидкого проходження державного ветеринарно-санітарного контролю вантажу цієї фірми.

Як повідомляв ZAXID.NET, затримували посадовця Держпродспоживслужби Михайла Кречківського та дрогобицького підприємця і брокера Миколу Кімака на хабарі за розмитнення товару. Наразі суд розглянув справу щодо Михайла Кречківського. У суді обвинувачений визнав свою провину та розповів, що отримував 50 доларів хабаря за одну вантажівку, а загалом – 300 доларів.

Цю справу розглянув суддя Андрій Хомик, який дослідив усі матеріали, аргументи та дані про обвинуваченого, який є раніше не судимим та утримує трьох неповнолітніх дітей. Кречківського визнали винним у хабарництві та призначили 34 тис. грн штрафу. Хабар у нього вилучили. Наразі невідомо, чи засуджений й надалі працює у Держпродспоживслужбі. Вирок ще можна оскаржити.