Всі українські кажани занесені в Червону книгу, тож будьте з ними лагідними

В Україні розпочався сезон осінньої міграції кажанів. Під час тривалих перельотів вони потребують відпочинку, тож часом можуть залітати у відчинені вікна помешкань. Зоологи Київського зоопарку розповідають, що роботи, якщо до вас залетів кажан, і що робити категорично не можна.

Не вірте міфам

Важливо пам’ятати, що всі види кажанів, що водяться на території України, занесені до Червоної Книги. Тож спробуйте не звертати уваги на їхній зовнішній вигляд, якщо він вам не подобається чи лякає, і допоможіть тварині.

Спробуйте не нервуватися і пам’ятайте, що кажани:

не агресивні до людей і не нападають просто так;

не п'ють кров і не плутаються у волоссі;

не передають хвороб повітряно-крапельним шляхом;

не нищать місце, де сплять.

Це все міфи.

Як попросити кажана на вихід

По-перше, подивіться на параграф вище і в жодному разі не намагайтесь збити тварину в польоті – це може травмувати її і ще більше налякати вас. По-друге, приберіть з кімнати, де літає кажан, домашніх тварин – вони можуть почати полювати на нього і злякають ще більше.

Якщо надворі вже споночіло, вимкніть світло, повністю відчиніть вікно та ганчіркою направте політ кажанів в його сторону.

Якщо ж не вдається, дочекайтесь, поки тварини заспокояться та припинять літати по помешканню. Вдягніть цупкі будівельні рукавиці або візьміть ганчірку із цупкої тканини та обережно зберіть кажанів до картонної коробки. Важливо брати ганчірку або рукавиці з такої тканини, в якій кажанчик не заплутається кігтями.

Також можна накрити кажана коробкою і просунити між ним і поверхнею листок картону, щоб він опинився всередині коробки.

Якщо надворі ще світло, зробіть у коробці вентиляцію і лишіть до вечора. З настанням темряви тварин можна випустити на вулицю.

Коли деякі кажани не можуть летіти або ви боїтеся їм зашкодити, зверніться до спеціалістів з порятунку диких тварин, передусім, до Українського центру реабілітації рукокрилих.

Щоб кажани не залітали до вас в майбутньому на зимівлю, подбайте про сітки на вікнах.