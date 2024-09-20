Масштабну контрабанду викрили весною 2024 року

Колишньому депутату Чернівецької обласної ради та трьом колишнім працівникам буковинської митниці Вищий антикорупційний суд виніс вирок за мільйонні оборудки з митними платежами. Суд призначив всім винуватцям трирічний умовний термін. Пом’якшувальною обставиною стало те, що колишні чиновники пішли на співпрацю зі слідством та зголосилися перерахували понад 10 млн грн застави на ЗСУ.

Масштабну контрабанду викрили весною 2024 року. Детективи НАБУ та прокурори САП на чернівецькій митниці виявили злочинну схему з перевезення одягу на 290 млн грн. Правоохоронці встановили, що до злочинної групи входив екскерівник буковинської митниці, ексдепутат обласної ради та працівники митниці. Загалом правоохоронці затримали 11 людей та повідомили про підозру.

В НАБУ та САП не називали імена підозрюваних, однак з власних джерел в правоохоронних органах ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про колишнього керівника буковинської митниці Миколу Салагора. Слідство щодо нього досі триває, а от ексдепутату, бізнесмену Юрію Кушніру, який був співорганізатором масштабної оборудки, вже оголосили вирок.

«20 вересня ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та 4 особами, серед яких співорганізатор злочину та ще троє учасників злочинної організації. Відповідно до угоди особи зобов'язані надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину», – повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в п’ятницю, 20 вересня.

За вироком суду співорганізатора злочину визнали винним в організації умисного ухилення від сплати ввізного мита та ПДВ на загальну суму понад 83 млн грн шляхом реалізації трьох злочинних схем ввезення товарів на митну територію України з приховуванням від митного контролю. Йому призначили покарання у виді 4 років 9 місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з експортом та імпортом товарів до України, на строк 2 роки 8 місяців. Також чоловік повинен заплатити штраф у сумі понад 83 млн грн, тобто розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та ще один штраф у розмірі 17 тис. грн.

Трьох учасників злочинної організації також визнали винними та призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною з експортом та імпортом товарів до України, на строк 2 роки. Та штрафу у розмірі 255 тис. грн.

Також Суддя ВАКС, на підставі ст. 75 КК України, звільнив винуватців від відбування основного покарання і встановив їм іспитовий строк тривалістю 3 роки. Співорганізатора зобов’язав протягом відшкодувати державі збитки в сумі понад 83 млн грн, а також перерахувати 2 млн грн на підтримку проєкт UNITED24 «Армія Дронів» від ЗСУ.

Внесені за інших трьох співучасників застави в сумі понад 10,9 млн грн за вироком суду також перерахують на «Армію Дронів». На вирок можна подати апеляційну скаргу протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.

Додамо, що Юрій Кушнір відомий на Буковині бізнесмен, який причетний до кількох кримінальних справ. За даними «Чесно», 2 квітня 2021 року Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти десятка людей та 79 компаній, яких підозрюють у контрабанді. До цього санкційного списку потрапив і Юрій Кушнір.

У 2020 році Кушнір фігурує у справі про хабар ексголови облради Івана Мунтяна. За версією слідства, Кушнір ймовірно дав Мунтяну 180 тисяч доларів за передачу в оренду комунального санаторію. У 2010 був обраний депутатом від «Партії регіонів» до Чернівецької обласної ради.

Юрій Кушнір є засновником фірми «Чернівецький завод будівельних матеріалів», охоронного агентства «Сокіл» та ще 7 фірм. Ще в 2 компаніях є бенефіціаром.