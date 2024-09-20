Вже втретє у Львові відбудеться Львівський тиждень скульптури. Традийційно йтиметься про тісні контакти творів мистецтва з публічним простором. Що, як показали приклади попередніх фестивалів, не завжди буває просто.

Львівський тиждень скульптури 2024 матиме назву «Слід памʼяті». І саме на цій темі він зосередиться.

«Ми говоримо не тільки про минуле, а й шукаємо новітні мистецькі формати, зокрема в публічному просторі. У жовтні пропонуємо відвідати адаптовані під фестиваль простори, прогулятись містом і парками в пошуках скульптурних обʼєктів, згадати, де у Львові та області є унікальні місця памʼяті, що повʼязані зі скульптурою, зокрема меморіальною», –пояснюють організатори.

Ця тема в умовах війни потребує широкого обговорення та нових підходів у концептуальних рішеннях, розуміння нових тенденцій у мистецтві та меморіалізації. Програма буде насичена лекціями, екскурсіями, дискусіями та подорожами. Наприкінці Тижня скульптури відбудеться конференція.

Львівський тиждень скульптури 2024 ставить за мету вийти на нові творчі пропозиції, які можуть вплинути на мистецтво памʼяті у громадському просторі, на суспільний діалог та просвітництво.

Виставкові проєкти Тижня скульптури: