Для німба Богородиці відновили втрачені зірочки

У селі Новосілки Золочівської громади на Львівщині відреставрували п’ятиметрову кам’яну колону зі скульптурою Богородиці XVIII ст. Її авторство приписують геніальному скульптору Йогану Пінзелю або комусь з його учнів. Відновлення фігури провели польські та українські реставратори за кошти польського Фонду культурної спадщини. Про це повідомили в Інституті Polonika.

Кам’яна барокова колона постала в Новосілках у середині XVIII століття поруч з колишнім парафіяльним костелом Всіх Святих 1664 року (нині – греко-католицька церква Богоявлення). Фігура виконана у виразній, динамічній манері застиглого руху, характерній для епохи бароко, стоїть на глобусі зі змією та півмісяцем. І колона, і скульптура мають сліди поліхромії. В німбі збереглися лише дві з десяти зірок. Біля підніжжя колони є герб родини Потоцьких «Пилява».

«Стан збереження об’єкта до початку консерваційних робіт був дуже поганим. Основною проблемою було відхилення колони, спричинене просіданням. Поверхня була вкрита вторинним фарбуванням, а також численними цементними нашаруваннями. Тільки після видалення цементу і вторинного фарбування можна було визначити ступінь пошкодження кам’яної поверхні», – розповіли в Інституті Polonika.

Вигляд скульптури до реставрації (фото Фундації культурної спадщини)

П’ятиметрова колона стоїть на прямокутній основі і увінчана капітеллю з елементами іонічного та коринфського ордерів. Статуя Непорочної Матері Божої стоїть на широкому різьбленому цоколі. Її авторство приписують Йогану Пінзелю або його учням – Францішеку Оленському, Міхалу Філевичу чи Яну Обороцькому.

Відновлення колони тривало три роки. Спершу зі скульптури зняли вторинні цементні нашарування. У реставраційній майстерні продовжили її очищення від атмосферних і мікробіологічних нашарувань, а також вторинного фарбування. Далі реставратори склеїли всі потріскані частини колони, заповнили порожнини, зробили новий фундамент, встановили сходи, зібрали всі елементи та законсервували оригінальний стрижень, який розмістили на своєму первісному місці. У серпні статую Діви Марії встановили на підготовлену колону.

«Скульптура Божої Матері з колони в Новосілках повернулася на своє місце. Велике дякую всій команді за те, що ми продовжуємо робити такі чудові речі разом, незважаючи на війну, стрес, нестабільність нашого життя. Польсько-українська співпраця триває, і ніщо її не зупинить», – наголосила керівниця реставраційних робіт Анна Кудзя.

Анна Кудзя відновлює кам'яну капітель колони (фото зі сторінки Facebook)

Вартість відновлення колони у Новосілках – 82 тисячі злотих (872 тис. грн за курсом НБУ). Роботи профінансував польський Фонд культурної спадщини.

Зазначимо, що у минулому в Новосілках був палац шляхетських родів Сенявських та Потоцьких, але його руїни розібрали після Другої світової війни. Село розташоване біля національного прикродного парку «Північне Поділля», через нього пролягають кілька туристичних маршрутів.