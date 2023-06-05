Галицький районний суд Львова виніс вирок трьом людям, які виготовляли та продавали в інтернеті підроблені дипломи про освіту. Вони уклали угоди про визнання вини з прокурором та суд призначив їм по 34 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у реєстрі на початку червня 2023 року, група із трьох людей виготовляла та продавала через спеціальний сайт підроблені дипломи про освіту. Під час досудового розслідування правоохоронці не встановили точний час, коли вони почали виготовляти підроблені документи, однак це трапилось не пізніше серпня 2019 року.

Правоохоронці встановили, що протягом 2019 – 2020 років затримані виготовили щонайменше п’ять дипломів про освіту, зокрема вони підробили документи Львівського технікуму механічної обробки деревини, Львівського національного аграрного університету, Львівської політехніки, Львівського коледжу харчових технологій та бізнесу, Київського національного університету будівництва та архітектури. Вартість виготовлення підробленого диплому становила від 7,5 тис. грн до 12,5 тис. грн.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачені клопотали, щоб справу розглядали у Києві, оскільки вони проживають там. Однак, згідно з обвинувальним актом, останній епізод підробки документів був вчинений у Львові, сторона обвинувачення теж перебуває у Львові, тому справу розглядав львівський суд.

У суді обвинувачені у підробці документів визнали свою провину та уклали угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглядала суддя Ірина Волоско, яка визнала обвинувачених винним у підробці документів та призначила їм по 34 тис. грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.