Спартак Суббота заявляв, що має диплом магістра психології Унівеситету Ніцци

Після скандалу з підробкою дипломів популярного ведучого, який називає себе психологом, Спартака Субботи, міністерство освіти і науки провело перевірку й встановило, що жоден український університет не видавав на його ім’я диплом магістра. Крім цього, міністерство не нострифікувало диплом іноземного вишу на імʼя Спартака Субботи. МОН звернулось у поліцію через можливе підроблення документів про освіту.

Майже півтора року Спартак Суббота разом із актором та ведучим Євгеном Яновичем вели YouTube-проект про психологію «Подкаст терапія». У програмі Спартак Суббота неодноразово заявляв, що він дипломований конгітивно-поведінковий терапевт (КПТ), має ступінь кандидата психологічних наук (PhD) та є директором Інституту доказової психотерапії. Пізніше подкаст-проект вийшов за межі YouTube й ведучі почали їздити у тур та влаштовувати відкриті заходи.

На початку квітня 2023 року український психолог і гештальт-терапевт Ілля Полудьонний випустив авторську розслідування у медіа «Свідомі», в якому зібрав дані про те, що Спартак Суббота міг брехати не лише про свої дипломи та наукові ступені, а й про ім’я. Він зʼясував, що насправді його звати Олександр Суббота й під таким прізвищем він навчався на бакалавраті з психології в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Сам Суббота стверджував, що навчався в Національному медичному університеті імені Богомольця й представлявся психіатром та медичним психологом, хоча для цього необхідно мати медичну освіту.

Також, за його словами, на магістратурі він навчався Університеті Ніцци (раніше Університет Софі-Антиполіс), однак Ілля Полудьоний Стверджує, що станом на грудень 2022 року в Україні не було випадків нострифікації [підтвердження] дипломів з Університету Ніцци.

Після цього розслідування співведучий Спартака Субботи Євген Янович, який був засновником проекту, оголосив про закриття «Подкаст-терапії», однак на початку травня Суббота вирішив продовжити проект із іншою ведучою та заявив, що звернеться до суду через наклеп. Також після скандалу видавництво «Віхола», яке видавало книги Субботи, припинило з ним співпрацю.

Спартак Суббота намагався спростувати звинувачення в брехні, опублікувавши 10 травня відео, в якому продемонстрував свої дипломи та різні професійні свідоцтва, крім бакалаврського диплома та українського чи хоча б підтвердженого в Україні диплома магістра.

Ввечері 10 травня міністерство освіти і науки повідомило, що отримало запит на публічну інформацію щодо достовірності документів про освіту Спартака Субботи. Під час перевірки зʼясувалось, що у матеріалах атестаційної справи щодо присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук, який він отримав у грудні 2022 року, наявні завірені копії документів. Тоді Міністерство надіслало запити до ДП «Інформаційно-іміджевий центр» та ДП «Інфоресурс», аби підтвердити наявність оригіналів.

«Нині отримали відповіді від обох державних підприємств, що відомості про диплом магістра, копія якого прикладена до атестаційної справи, у Реєстрі документів про освіту в ЄДЕБО відсутні, а вказане у справі Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту Міністерство освіти і науки України не видавало», – йдеться в повідомленні міністерства.

У МОН додали, що передали інформацію про можливу підробку документів про освіту в поліцію. Сам Спартак Суббота на заяву міністерства ще не відреагував.