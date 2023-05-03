Загалом сума незаконних виплат, які отримав псевдопрофесор за ці роки, становить близько 700 тис. грн

На Львівщині правоохоронці викрили чоловіка, який викладав у вищих навчальних закладах з використанням підроблених дипломів. На підставі фальшивих документів про освіту він також отримував наукові ступені та вчені звання, очолював одну з кафедр та одержував відповідні доплати. Тепер чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Про це у середу, 3 травня, повідомили у поліції Львівської області. Як з'ясував сайт журналістських розслідувань «Наші гроші. Львів», йдеться про 59-річного Василя Андріїва, який ще кілька місяців тому очолював кафедру права Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій.

Як встановили правоохоронці, у 2009 році мешканець Львівського району, якому на той час було 45 років, для влаштування на роботу в один з вищих навчальних закладів Львівщини, надав підроблений диплом кандидата юридичних наук, нібито виданий йому престижним столичним університетом. Отримавши посаду, зловмисник регулярно отримував усі передбачені виплати.

У 2012 році він надав керівництву вишу ще один підроблений диплом того ж столичного університету. Йдеться про диплом доктора юридичних наук, після чого отримав вчене звання професора та підвищення.

У навчальному закладі, назву якого у поліції не розголошують, чоловік пропрацював до 2016 року, після чого перейшов на роботу в інший львівський ВНЗ, де до 2022 року очолював одну з кафедр.

«Від початку своєї "наукової" діяльності, на підставі підроблених дипломів, зловмисник отримував вчені звання доцента та професора, наукові ступені кандидата наук та доктора наук, почесне наукове звання. При цьому йому регулярно нараховувались та виплачувались усі відповідні доплати», – повідомляють деталі у поліції Львівщини.

Загалом сума незаконних виплат, які отримав псевдопрофесор за ці роки, становить близько 700 тис. грн.

Правоохоронці повідомили псевдонауковцю про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України, а також ч.1 та ч. 3 ст.190 (Шахрайство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до восьми років. Досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерували на розгляд суду.