Вночі у Винниках патрульні зупинили водія автомобіля, який вчинив ДТП і поїхав дальше. 27-річний чоловік був у нетверезому стані, босий та лише в білизні.

Як розповіли у патрульній поліції Львова, близько опівночі вони отримали повідомлення про оголеного чоловіка, який сів в авто Ford Focus на вулиці Винна Гора у Винниках, ймовірно, у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські були неподалік і швидко прибули на місце.

«Чоловік далеко від’їхати не встиг. На автомобілі були свіжі пошкодження від ДТП. Патрульні виявили автомобіль Peugeot 807, на якому були схожі подряпини, ба більше, власник цього авто побачив через вікно факт пошкодження», – зазначили у поліції.

Водій зачепив припаркований автомобіль та поїхав дальше (фото патрульної поліції Львова)

Інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, однак він відмовився від перевірки. Також він не мав усіх необхідних документів на керування транспортним засобом.

На 27-річного порушника винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів), протоколи за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.