Чоловіку оголосили підозру за шістьма статтями

Керівника приватного медичного центру підозрюють у розкраданні 15 млн гривень? виділених за програмою медичних гарантій. До фінансової оборудки чоловік залучив свою дружину, яка теж є лікаркою цієї ж медичної клініки, та ще чотирьох співробітників. Окрім того, директор центру платив гроші сімейним лікарям державних амбулаторій за те, що вони фіктивно видавали сотні направлень у його приватний центр для проходження реабілітації. Дізнавшись, що проти нього порушена кримінальна справа, чоловік сам потрапив на гачок до шахрайки: заплатив 300 тис. доларів ворожці з Тернопільщини та адвокату, щоб ті допомогли закрити провадження.

Правоохоронці Буковини з'ясували, що до злочинного угруповування лікарів входив засновник та директор приватного медцентру, його дружина та ще чотири працівники клініки. В прокуратурі не називають медичний центр, однак ZAXID.NET неодноразово писав про ці порушення в медичній клініці «Меднеан». Злочине угруповування, діючи під керівництвом власника клініки Валентина Гродецького, налагодили механізм заволодіння бюджетними коштами. Загалом лікарі привласнили понад 15 млн грн за програмою медичних гарантій Національної служби здоров'я України.

«Упродовж 2022 року лікарі подавали до Національної служби здоров’я України неправдиву інформацію щодо надання населенню послуг за програмою медичних гарантій. Насправді ці послуги медичний центр не надавав, однак на основі недійсних даних, приватному медзакладу було безпідставно виплачено з держбюджету понад 15 млн грн», – повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 2 серпня.

До фінансової оборудки були причетні сімейні лікарі з державних амбулаторій. Валентин Гродецький платив їм по кілька тисяч гривень за те, що вони фіктивно записували людей зі сіл та міст на прийоми до травматологів та невропатологів медцентру. В судах Буковини винесли вироки сімейним лікарям за внесення не правдивих вироків в єдину базу Національної служби здоров'я України на користь центру «Меднеан».

Отримані гроші по медичним гарантіям керівник закладу одразу перераховував на рахунки своєї дружини. Жінка працювала у цій же установі і була зареєстрована як фізична особа-підприємець.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно керівника приватного медичного закладу, його дружини та чотирьох співробітників за шістьма статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, за фактами створення злочинної організації та участі у ній, розкрадання бюджетних коштів, несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.

Додамо, що власник «Меднеану» Валентин Гродецький намагався незаконним шляхом домовитися, щоб кримінальні провадження проти нього та його дружин закрили ще на стадії розслідування. Для цього чоловік звернувся до ворожки з Тернопільщини та адвоката в Києві, які мали б допомогти у вирішенні цього питання зі слідством. Однак ворожка ошукала власника клініки на 300 тис. доларів та зникла з грішми. Жінку зараз розшукує поліція.