У Шевченківському районному суді Чернівців зараз розглядають справу керівника приватного чернівецького медцентру «Меднеан»

Керівників Чернівецького медичного центру «Меднеан» підозрюють у змові зі сімейними лікарями, що призвело до розтрати понад 8 млн грн з державного бюджету. У 2022 році приватний медичний центр підписав договір з НСЗУ про обслуговування населення за програмою медичних гарантій. «Меднеан» мав би надавати послуги з реабілітації пацієнтів, зокрема у лікарів-травматологів та лікарів-невропатологів. Однак, такі послуги реально отримали лише частина потребуючих, а решта були оформлені фіктивно.

У Шевченківському районному суді Чернівців зараз розглядають справу керівника приватного чернівецького медцентру «Меднеан» згідно з якою, він діяв з попередньою змовою зі своєю дружиною, яка також працює в цьому центрі, та сімейними лікарями міських та сільських амбулаторій для власного збагачення.

Як йдеться у матеріалах справи, сімейні лікарі впродовж 2022 року регулярно вносили недостовірні відомості до центральної бази даних e-Health, маючи доступ до електронної системи охорони здоров'я та відповідних Реєстрів, із використанням свого цифрового підпису. Так, згідно з вироком Сторожинецького районного суду від 14 червня 2023 року, сімейна лікарка Старо Жадівської амбулаторії в період з лютого по вересень 2022 року створила 417 фіктивних направлень з реальними прізвищами людей на реабілітацію до лікаря-травматолога та лікаря-невропатолога в приватний медичний центр «Меднеан» (В лютому 2022 року вона створила 54 фіктивних направлення, в березні – 51 направлення, у квітні – 57 направлень, в травні – 93 направлення, червень — 81 направлення, в липні – 20 направлень, в серпні – 39 направлень, у вересні – 22 направлення). За це жінка отримала кілька разів отримувала гроші від керівника медичного центру.

«Обвинувачена отримала неправомірну вигоду в сумі 15 тис. грн, які надійшли 28 квітня 2022 на її картковий рахунок з рахунку директора ПП МЦ "Меднеан", чим довела до кінця свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах останнього дій, з використанням свого становища», – йдеться у вироку суду.

Загалом таких траншів від керівника медцентру було декілька. Сімейна лікарка отримала за свої послуги в загальному майже 50 тис. гривень неправомірної вигоди. Однак суд за протиправні дії присудив їй штраф в розмірі 51 тис. гривень.

А от розслідування стосовно засновника та директора медичного центру ще триває. Згідно з даними Youcontrol проти посадових осіб «Меднеан» є кілька судових ухвал. Одна з яких у Шевченківському районному суді Чернівців. Прокурори у суді клопотали про продовження строку відсторонення від посади керівника медцентру.

Згідно з цією ухвалою, засновника та директора приватного підприємства «Медичний центр «Меднеан» підозрюють за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 2 ст. 209 КК України (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Чоловік, діючи за попередньою змовою з лікаркою медцентру «Меднеан», яка одночасно є його дружиною, а також з іншими лікарями цієї установи та із залученням сімейних лікарів низки медичних закладів області, отримав бюджетне відшкодування за медичне обслуговування пацієнтів. Загалом медцентр отримав від НСЗУ понад 39 млн грн, однак правоохоронці встановили, що з них 8,15 млн грн приватна установа отримала фактично за не надані медичні послуги.

«Державні кошти керівник медцентру отримали шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я про надання медичних послуг із консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, а також проходження пацієнтами реабілітації в ПП МЦ "Меднеан" за різними кодами медичних послуг та формуванні звітів про медичні послуги із вказаними недостовірними відомостями, всупереч вимогам Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій», – повідомляється в ухвалі суду від 22 травня 2023 року.

Додамо, що згідно з даними Youcontrol медичний центр «Меднеан» засновано в 2008 році. На сьогодні керує цим підприємством Валентин Городецький, кінцевим бенефіціарним власником є Андрій Володимирович Нечай.