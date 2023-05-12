Невдоволені працівники лікарні прийшли під стіни Кременецької імської ради

Понад 100 працівників Кременецької лікарні прийшли під стіни міської ради протестувати проти рішення Рівненського міського суду щодо поновлення на посаді колишнього директора закладу. Люди вимагали в місцевої влади не допустити, аби екс-керівник Павло Кисіль знову очолив лікарню.

Колишнього керівника КНП «Кременецька опорна лікарня» Павла Кисіля депутати Кременецької міської ради звільнили у серпні 2022 року. За відповідне рішення на сесії міськради проголосували більшість обранців. У листопаді на основі конкурсу призначили нову керівницю Оксану Капелусь. Проте попередній очільник з таким рішенням не погодився та звернувся до суду щодо поновлення на посаді, повідомляє тернопільське медіавидання «Терміново».

3 травня суд прийняв позитивне рішення для колишнього керівника медзакладу. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Нарешті я маю документ, який підтверджує мою правоту і розбиває об стіну законності та справедливості зліплені нашвидкуруч місцевими недопрофесіоналами рішення про моє звільнення», – написав в соцмережах Павло Кисіль.

Проти рішення суду виступив колектив Кременецької опорної лікарні. На протест під стіни міської ради 11 травня прийшли понад 100 людей. Також працівники закладу написали звернення, під яким підписалося 189 осіб.

Працівники лікарні під час протесту погрожували звільнитися, якщо колишній директор знову працюватиме в закладі. «Ми не хочемо бачити його керівником. Як тільки він вернеться на посаду, ми усі звільнимося», – говорили медики. До людей вийшов міський голова Кременця Андрій Смаглюк і зазначив, що зараз юристи міськради подаватимуть апеляцію.

«Зараз стоїть питання з апеляції. Якщо ми виграємо цей судовий процес, то все стане на свої місця. Павла Кисіля звільнять остаточно, і він не зможе поновитися на роботі», – наголосив міський голова.

Після розмови з владою лікарі, медичний персонал пішли на роботу. Однак додали, що готують заяви на звільнення, якщо міська рада все ж таки програє апеляцію і колишнього керівника лікарні залишать на робочому місці.

Зазначимо, що Павла Кісіля звільнили, звинувативши в неналежному виконанні обов'язків. Попередньо майже сто працівників лікарні звинуватили його в примусовому переведенні на 0,25 , 0,5 та 0,75 ставки та погрозах звільненнями, корупції та несправедливості в роботі. Після цього депутати ініціювали проведення незалежного аудиту в лікарні та службове розслідування.