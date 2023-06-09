Ковельська райлікарня відшкодувала 37 тис. грн пацієнту за лікування інсульту. Гроші повернули після того, як зі скаргою на медзаклад звернулась дружина пацієнта.

Як повідомила прес-служба Національної служби здоров'я, до установи звернулась дружина пацієнта, який пережив інсульт. Чоловік проходив лікування в центральній районній лікарні у Ковелі: йому ввели дві ін'єкції та стабілізували стан.

За ці процедури жінку попросили сплатити до каси «благодійний внесок» – 34 тис. грн. Перебуваючи у шоковому стані через хворобу чоловіка, жінка не заперечувала та заплатила гроші. При цьому додатково платила, з її слів, за все, що говорив лікар.

Згодом жінка дізналася, що лікування інсульту безоплатне. Гроші за медичну допомогу, обстеження, ліки, а також витратні матеріали лікарня отримує від НСЗУ.

«Отримавши скаргу, Національна служба здоров'я України звернулася до медзакладу по роз’яснення. Представники лікарні у свою чергу попросили в жінки докази того, що кошти були сплачені. В результаті медзаклад повернув пацієнту понад 37 тисяч гривень, неправомірно взяті за лікування інсульту», – йдеться у повідомленні.

Якщо у медзакладі, який має укладений договір із НСЗУ, у пацієнта вимагали купувати ліки, які є в національному переліку основних лікарських засобів, або оплачувати послуги, які покриває програма медичних гарантій, необхідно звернутись зі скаргою до НСЗУ. Подати звернення можна через електронну форму на сайті або на безплатний номер 16-77.