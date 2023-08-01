Підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі

На Івано-Франківщині правоохоронці викрили 34-річну мешканку Гвіздецької ТГ, яка через соцмережі виманювала у чоловіків гроші. Вона зазначала, що нібито є військовою і потребує грошей на лікування. Про це у вівторок, 1 серпня, повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Правоохоронці встановили, що жінка в соціальних мережах створила кілька фейкових акаунтів під різними іменами. Так вона знайомилась з чоловіками і в онлайн-листуванні розповідала, що начебто є військовою, яку поранили під час бойових дій. Жінка зазначала, що потребує коштів на лікування. Таким чином за кілька місяців їй вдалося ошукати трьох чоловіків 35, 36 та 43 років на 330 тис. гривень.

Під час обшуку в помешканні жінки поліцейські виявили та вилучили речові докази її злочинної діяльності: мобільні телефони, банківські платіжні карти тощо.

Правоохоронці повідомили 34-річній мешканці Івано-Франківщини про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому) КК України. Підозрюваній загрожує до трьох років позбавлення волі. Наразі поліцейські встановлюють інших потерпілих осіб.