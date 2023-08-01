Лікар систематично підробляв довідки чоловікам

Поліцейські викрили 76-річного завідувача відділення однієї з лікарень у Золочівському районі, який допомагав військовозобов'язаним уникати служби. Медик отримав підозру у службовому підробленні та несанкціонованих діях з інформацією. У прес-службі поліції Львівської області у вівторок, 1 серпня, розповіли, що лікарю загрожує до шести років в'язниці.

«Лікар неодноразово підробляв та видавав неправдиві документи стосовно перебування військовозобов'язаних на стаціонарному лікуванні у медзакладі, а також вносив до автоматизованої системи неправдиву інформацію про їхню тимчасову непрацездатність. Зловмисника викрили слідчі Золочівського районного відділу поліції спільно зі співробітниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури», – повідомляє прес-служба поліції.

Наразі триває досудове розслідування. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, – позбавлення волі від трьох до шести років із забороною обіймати посаду.

Нагадаємо, що на Львівщині затримали працівника військкомату, який вимагав 2000 доларів за ухилення від військової служби. Затриманий обіцяв видати військовий квиток без проходження військово-лікарської комісії.