Австрія блокувала санкції проти Росії

Національне агенство з питань запобігання корупції призупинило статус спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank. Про це йдеться на сайті НАЗК.

Зазначається, що статус міжнародного спонсора війни для Raiffeisen Bank призупинили на період проведення двосторонніх консультацій із залученням представників Європейської комісії.

Напередодні Reuters писав, що Австрія блокує підписання нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, оскільки вимагає виключення Raiffeisen Bank International з українського списку «Міжнародні спонсори війни» від НАЗК.

Станом на 16 грудня Австрія досі блокувала ухвалення 12-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії попри рішення Євроради. У п’ятницю, 15 грудня, канцлер Австрії Карл Негаммер в останню хвилину також наклав вето на санкції, які ще не прийняті юридично.

Доповнено. Австрія все ж підтримала 12 пакет антиросійських санкцій після того, як Україна призупинила статус міжнародного спонсора війни для австрійського Raiffeisen Bank International.

Нагадаємо, 23 березня 2023 року НАЗК внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Як зазначили в Агентстві, підставою стало те, що, окрім того, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії, він ще й офіційно визнав так звані «ДНР» та «ЛНР».

Зазначимо, що Raiffeisen – єдина австрійська компанія в списку міжнародних спонсорів війни від НАЗК.