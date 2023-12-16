Канцлер Австрії Карл Негаммер

Австрія станом на 16 грудня досі блокує ухвалення 12-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії попри рішення Євроради. Про це повідомляє Eurobserver із посиланням на джерело у ЄС.

Зазначається, що канцлер Австрії Карл Негаммер у п’ятницю вранці в останню хвилину також наклав вето на санкції, які ще не прийняті юридично. При чому до цього Негаммер, відповідаючи на запитання преси про санкції проти Росії в Брюсселі в п’ятницю 15 грудня), сказав, що «вітає» комюніке саміту ЄС.

«Висновки ЄС є політичними заявами, а не юридично обов'язковими рішеннями», – пояснило джерело видання.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Австрія блокує 12-й пакет санкцій проти РФ та вимагає від України вилучити австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International з українського чорного списку компаній-спонсорів війни.

Якщо угоди між Віднем і Києвом наступного тижня не буде, останній шанс ухвалити 12-й раунд санкцій проти Росії до кінця року буде втрачено, оскільки інституції ЄС розпочинають різдвяні канікули, зазначає EUobserver.

Додамо, що ЄС має намір запровадити 12-й пакет санкцій проти Росії до кінця грудня. До нього входять, зокрема, заборона на постачання верстатів, які можуть використовуватися для виробництва озброєнь. Також ЄС хоче заборонити імпорт рідкого пропану, чавуну, мідного та алюмінієвого дроту, фольги та труб.

Ключовим пунктом пакета залишається ембарго на російські алмази з 1 січня 2024 року. ЄС також планує поетапно заборонити імпорт російських алмазів, що пройшли обробку у третіх країнах.

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер був відсутній у залі під час засідання Європейської ради, коли лідери ЄС погоджували 12-й пакет санкцій проти Росії. Це відбулося після того, як у вівторок посли ЄС не змогли домовитися про спільну позицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії через позицію Австрії, яка захотіла провести юридичну експертизу нового пакету перед його погодженням.