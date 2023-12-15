Британський регулятор зафіксував сплеск підозр у порушеннях санкцій проти Росії, але поки що не покарав жодного порушника. Про це 15 грудня повідомила агенція Bloomberg.

За даними видання, британське Управління з імплементації фінансових санкцій наразі винесло лише одне попередження платіжній компанії Wise Plc за те, що вона дозволила зняти 250 фунтів (майже 300 євро) особі, яка перебуває під санкціями проти РФ. У своєму щорічному звіті, опублікованому в четвер, 14 грудня, британський санкційний офіс повідомив про 473 ймовірні порушення, що були зафіксовані до квітня.

Лондон розділив свій підхід до боротьби з санкціями так, що Національне агентство з боротьби зі злочинністю займається боротьбою з ухиленням від сплати податків та ретельною перевіркою заможних росіян у Лондоні, тоді як Управління з імплементації фінансових санкцій загалом реагує на повідомлення про порушення.

За словами юриста фірми Macfarlanes, який спеціалізується на санкціях і кримінальних злочинах, Френсіса Бонда, більшість санкцій має застосовуватися, але наразі цього не відбувається. Водночас голова британського санкційного офісу Джайлз Томсон заявив, що його відомство переходить «до проактивної моделі застосування санкцій».