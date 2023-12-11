Спеціальний підрозділ для боротьби з обходом санкцій діятиме у Великій Британії

Уряд Великої Британії створить спеціальне управління для боротьби з компаніями, які ухиляються від антиросійських санкцій. Про це у понеділок, 11 грудня, повідомило Reuters.

Зазначається, що управління із застосування торговельних санкцій (OTSI) відповідатиме за цивільне забезпечення виконання торговельних санкцій, розслідуватиме можливі порушення, накладатиме штрафи і передаватиме справи до HMRC (Служба доходів та митниці) для кримінального переслідування.

«Це також допоможе підприємствам дотримуватися санкцій, повідомили в урядовому Департаменті бізнесу та торгівлі, і його повноваження включатимуть діяльність будь-якої національної або зареєстрованої у Великій Британії компанії, яка може уникати санкцій, надсилаючи продукцію через інші країни», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року повідомлялось, що щонайменше 127 компаній у Великій Британії добровільно визнали порушення санкцій проти Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Компанії добровільно повідомили про порушення, аби зменшити розмір штрафів, зазначила газета Financial Times. Партнерка практики фінансових злочинів Pinsent Masons Стейсі Кін вважає, що значний обсяг санкцій проти Росії став випробуванням для британського бізнесу через значну інтегрованість Москви у світову економіку.