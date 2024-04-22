Виробник будматеріалів Knauf йде з Росії після розслідування про участь у відбудові Маріуполя

Німецький виробник будівельних матеріалів Knauf збирається піти з Росії після появи журналістського розслідування про можливе сприяння компанії окупаційному режиму росіян в зруйнованому Маріуполі. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на офіційну заяву компанії.

У компанії зазначили, що покидають російський ринок після більш ніж 30 років роботи на тлі «поточних подій», але не назвали конкретних причин виходу з Росії.

У заяві компанії наголошується, що вона вирішила передати місцевому менеджменту весь бізнес, включно з видобутком сировини, виробництвом і продажем, щоб зберегти робочі місця більш ніж 4000 співробітників. Однак процес передачі бізнесу ще має схвалити російський уряд. За даними ЗМІ, Knauf вже поінформувала Кремль.

Нагадаємо, що на початку квітня видання ARD Monitor опублікувало розслідування про участь Knauf у відновленні окупованого Маріуполя.

Крім постачання цементу до Маріуполя Knauf брала участь у проекті будівництва житлового будинку на замовлення російського міноборони.

Сама компанія заявила, що засуджує війну Росії проти України і дотримується всіх санкцій ЄС. В компанії наголошували, що продукція Knauf, що випускається в Росії, призначена «виключно для російського ринку».

Німецька влада звинуватила Knauf у тому, що компанія «цементує російську владу» в окупованих регіонах України, зокрема в Маріуполі. Після появи розслідування в уряді Німеччини заявили, що митна служба та прокуратура мають з'ясувати, чи порушили німецькі компанії санкції.

До слова, Knauf також раніше була внесена до переліку міжнародних спонсорів війни НАЗК.