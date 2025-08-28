Стрийський міськрайонний суд Львівської області зобов’язав Росію виплатити 30 млн грн уродженцю Маріуполя, який на початку повномасштабної війни потрапив у російський полон, як військовослужбовець. Позивач розповів про тортури електричним струмом та інші катування.

Як вказано у заочному рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, до суду звернувся Костянтин П., який до повномасштабної війни проходив військову службу та постійно проживав у Маріуполі. Із 24 лютого 2022 року старший сержант у складі ЗСУ брав участь в обороні рідного Маріуполя, у березні отримав мінно-вибухову травму, а у травні російські військові взяли його в полон на «Азовсталі».

Спершу Костянтина П. тримали у колонії для засуджених у Оленівці, потім він перебував у СІЗО в Таганрозі, а згодом у місті Камишин (Волгоградська область РФ) до свого звільнення з полону 6 грудня 2022 року.

У полоні українського військового били та піддавали різним тортурам. Костянтин П. розповів, що йому зламали ребра та пробили грудну клітку, під час допитів заганяли цвяхи під нігті, застосовували електричний струм та психологічний тиск, заявляючи, що Україна від нього відмовилась і він ніколи не повернеться додому.

Сержант потрапив у полон із пораненням, але йому практично не надавали медичну допомогу, за майже сім місяців полону він схуд на 30 кг. Після звільнення він проходив тривале лікування, але досі не зміг відновити фізичний та психологічний стан, через що його звільнили з ЗСУ.

Костянтин П. подав позов до Росії, щоб стягнути 50 млн грн моральної компенсації. Цю справу розглянула суддя Людмила Гула, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Через воєнний стан, який ввели через повномасштабну збройну агресію РФ проти України, суддя розглянув справу без участі представника відповідача.

Суддя частково задовольнила позов Костянтина П., зменшивши суму моральної компенсації, яку має виплатити Росія, до 30 млн грн. Заочне рішення ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що до суду із позовами до Росії звертались представники бізнесу та зобов’язували компенсувати збитки за пошкоджене через обстріли майно. До прикладу, львівський бізнес-центр виграв позов на 4,3 млн доларів.

Представники судів інформують, що наразі механізму реалізації таких рішень немає, але вони є важливими. Кожне судове рішення щодо відшкодування збитків постраждалим від війни може стати доказом для Міжнародного кримінального суду та міжнародних трибуналів. Ці докази слугуватимуть підтвердженням вини вищих посадовців РФ у вчиненні воєнних злочинів.