Якоб Хартмут обіймає посаду віцепрезидента компанії з 2020 року

Кабінет міністрів України терміново відсторонив від роботи віцепрезидента та члена правління НАЕК «Енергоатом» Якоба Хартмута. Рішення ухвалили на підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, повідомила у середу, 12 листопада, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, відсторонили Хартмута в межах комплексу рішень для перезапуску менеджменту «Енергоатому» після розслідування НАБУ про відмивання мільйонів доларів на підрядах компанії.

54-річний громадянин Німеччини Якоб Хармут з 2020 року обіймав посаду віцепрезидента «Енергоатому». До того він був головою ОСББ у Києві, проте у 2016 році мешканці його звільнили через розтрати та заборгованості перед «Київенерго» та «Київводоканалом».

Окрім Хармута, з посади відсторонили підозрюваного у відмиванні грошей Дмитра Басова, який фігурує у записах НАБУ під псевдо «Тенор». Нагадаємо, 12 листопада йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 40 млн грн застави.

Також Кабмін відсторонив низку працівників «Енергоатому», причетність яких до корупційних злочинів у компанії наразі перевіряють правоохоронці. Серед них:

директор з фінансів та бюджетування;

директор з правового забезпечення;

керівник відокремленого підрозділу «Централізовані закупівлі».

«Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб», – написала Свириденко.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оголосило про спецоперацію «Мідас» з викриття корупційної схеми на підрядах «Енергоатому». За даними слідства, низка чинних та колишніх чиновників, бізнесмен та низка інших посадовців налагодили відкати на підрядах, зокрема й тих, що стосувалися захисту енергетики України від російських ударів. В межах розслідування обшуки проходили, зокрема, у Германа Галущенка та Тимура Міндіча, який втік за кордон за кілька годин до них.

За даними слідства, завдяки схемі відкатів фігуранти відмили 100 млн доларів. Готівку вони розподіляли в офісі колишнього нардепа та державного зрадника Андрія Деркача. Правоохоронці повідомили про підозри сімом учасникам схеми, п’ятьох з яких затримали. Тимур Міндіч та його соратник Олександр Цукерман встигли виїхати з України.

На тлі корупційного скандалу у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук. ВАКС обрав запобіжні заходи кільком фігурантам провадження – усіх їх помістили під варту з можливістю внесення застави.