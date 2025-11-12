Кабмін відсторонив віцепрезидента «Енергоатому» Якоба Хартмута
Рішення про його відсторонення оголосили на підставі матеріалів НАБУ
Кабінет міністрів України терміново відсторонив від роботи віцепрезидента та члена правління НАЕК «Енергоатом» Якоба Хартмута. Рішення ухвалили на підставі матеріалів, отриманих від НАБУ, повідомила у середу, 12 листопада, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За словами Свириденко, відсторонили Хартмута в межах комплексу рішень для перезапуску менеджменту «Енергоатому» після розслідування НАБУ про відмивання мільйонів доларів на підрядах компанії.
54-річний громадянин Німеччини Якоб Хармут з 2020 року обіймав посаду віцепрезидента «Енергоатому». До того він був головою ОСББ у Києві, проте у 2016 році мешканці його звільнили через розтрати та заборгованості перед «Київенерго» та «Київводоканалом».
Окрім Хармута, з посади відсторонили підозрюваного у відмиванні грошей Дмитра Басова, який фігурує у записах НАБУ під псевдо «Тенор». Нагадаємо, 12 листопада йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 40 млн грн застави.
Також Кабмін відсторонив низку працівників «Енергоатому», причетність яких до корупційних злочинів у компанії наразі перевіряють правоохоронці. Серед них:
- директор з фінансів та бюджетування;
- директор з правового забезпечення;
- керівник відокремленого підрозділу «Централізовані закупівлі».
«Якщо у ході розслідування НАБУ буде виявлена причетність інших працівників до вчинення злочину, т.в.о. голови правління зобовʼязаний їх відсторонити та сприяти у розслідування щодо цих осіб», – написала Свириденко.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ оголосило про спецоперацію «Мідас» з викриття корупційної схеми на підрядах «Енергоатому». За даними слідства, низка чинних та колишніх чиновників, бізнесмен та низка інших посадовців налагодили відкати на підрядах, зокрема й тих, що стосувалися захисту енергетики України від російських ударів. В межах розслідування обшуки проходили, зокрема, у Германа Галущенка та Тимура Міндіча, який втік за кордон за кілька годин до них.
За даними слідства, завдяки схемі відкатів фігуранти відмили 100 млн доларів. Готівку вони розподіляли в офісі колишнього нардепа та державного зрадника Андрія Деркача. Правоохоронці повідомили про підозри сімом учасникам схеми, п’ятьох з яких затримали. Тимур Міндіч та його соратник Олександр Цукерман встигли виїхати з України.
На тлі корупційного скандалу у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук. ВАКС обрав запобіжні заходи кільком фігурантам провадження – усіх їх помістили під варту з можливістю внесення застави.