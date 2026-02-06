Біткоїн у п’ятницю, 6 лютого, зріс після падіння до 16-місячного мінімуму, відскочивши від рівня 60 тис. доларів. Зниження криптовалюти відбулося на тлі глобального розпродажу акцій технологічних компаній та інших ризикових активів, пише Reuters. Під час сесії біткойн падав майже на 5% – до 60 008 доларів, однак згодом зріс на 3,3% і досяг 65 198 доларів.

Етеріум також показав зростання майже на 4% – до 1 919 доларів, хоча раніше його ціна опускалася до мінімуму за 10 місяців – 1 752 долари.

За даними CoinGecko, з жовтня світовий ринок криптовалют втратив близько 2 трлн доларів капіталізації, з яких понад 1 трлн – лише за останній місяць.

Водночас біткоїн залишається на найнижчому рівні з жовтня 2024 року. За підсумками тижня криптовалюта могла втратити близько 15%, а з початку року – понад 25%. Аналітики зауважили, що інтерес інвесторів до криптовалют впав на тлі загального ослаблення тенденції до ризику на фінансових ринках.