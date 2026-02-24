Біткоїн знизився в ціні

Головна криптовалюта світу біткоїн 24 лютого знову знизилася в ціні, що призвело до найсерйознішого місячного падіння крипторинку з червня 2022 року, повідомляє Bloomberg.

Курс біткоїна опустився на 2,9% – до 62 701 долара. Станом на 7 ранку за Нью-Йорком він коливався близько 63 150 доларів. Загалом у лютому криптовалюта втратила понад 19% вартості, що стало найгіршим місячним показником за останні роки.

Біткоїн також прямує до п’ятого місяця поспіль зниження – найдовшої серії втрат із 2018 року. Падіння відбувається на тлі зростання настроїв уникати ризиків на світових ринках. Причиною стала новина про плани президента США Дональда Трампа підвищити світові тарифи до 15%, що налякало інвесторів.

Що цьому передувало?

Нещодавно Дональд Трамп оголосив про введення глобальних тарифів для всіх країн світу на рівні 10 %. Деякі товари були виключені з цього списку, проте більшість імпортованих продуктів потрапила під нові правила. Згодом Верховний суд США скасував цю ініціативу, зазначивши, що президент перевищив свої повноваження. Трамп висловив обурення рішенням суду, але заявив, що планує підвищити всі чинні тарифи до 15 %, пояснивши, що судовий висновок дозволяє йому це зробити.