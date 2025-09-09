Ремонт вулиці Гагаріна (нині Карпатської України) розпочався ще у 2019 році

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради уклав договір на капітальний ремонт вул. Карпатської України (колишня назва – Юрія Гагаріна) з компанією «Будінвестальянс». Роботи, загальною вартістю 83,5 млн грн, мають завершити до кінця 2026 року.

ТОВ «Будівельна фірма Будінвестальянс» була єдиним учасником аукціону. Договір з підрядником 29 липня уклала директорка Департаменту інфраструктури Ужгородської мерії Даніелла Геворкян. За умовами угоди, у 2025 році на ремонт вул. Карпатської України місто виділить 950 тис. грн, решту – 82,6 млн грн профінансують у 2026 році. За ці гроші заасфальтують дорогу, викладуть тротуари фем-плиткою та облаштують автобусні зупинки.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, компанія «Будінвестальянс» зареєстрована у 2018 році у селі Часлівці Ужгородського району. Фірмою керує Мілан Молодий, а її власницею є підприємиця з Рівного Ірина Єфімчук. Разом з підрядом на ремонт вул. Карпатської України, у 2025 році «Будінвестальянс» став переможцем держзакупівель на понад 433 млн грн. Серед них – капремонти доріг у Мукачівському та Берегівському районах, ремонт тротуарів у Перечині, ліквідація зсуву на дорозі Львів – Ужгород, поточний ремонт пункту пропуску «Ужгород – Вишнє-Нємецьке» тощо.

Зазначимо, вул. Гагаріна, яка зараз має назву Карпатської України, протяжністю близько 5 км, є однією з найдовших в Ужгороді.

Її ремонт розпочався ще у 2019 році. Тоді загальна вартість проєкту склала 36 млн грн, з яких використали щонайменше 15 млн грн, заасфальтувавши близько 2 км – від в’їзду в місто до повороту на ринок «Краснодонців». У 2020 році, після заміни водогону, ремонт вулиці зупинили, залишивши розритими тротуари та частину дороги.