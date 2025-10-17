За вересень ЗСУ знищили чи пошкодили майже 1200 одиниць російської техніки

Протягом вересня 2025 року Росія втратила на війні проти України 29 тис. своїх солдатів. Про це у п’ятницю, 17 жовтня, повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Попри те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною, противник не володіє стратегічною ініціативою у повній мірі. Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Згідно зі статистикою Генерального штабу, у вересні втрати росіян склали 29 тис. особового складу. Чи враховані у статистиці втрат поранені росіяни, у Генштабі не уточнили.

Крім того, за вересень окупанти втратили:

70 танків,

65 бойових броньованих машин,

понад 1050 артилерійських систем,

6 реактивних систем залпового вогню та іншої техніки.

Зазначається, що з початку 2025 року Сили оборони взяли в полон 2060 російських військових. Із актуальною статистикою втрат на сьогодні можна ознайомитися за посиланням.

«Плани Кремля щодо оволодіння важливими районами місцевості та населеними пунктами не виконуються, а відтак постійно переглядаються та відтерміновуються. Можемо констатувати, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати й подальші плани кремля, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі та озброєнні», – повідомив Олександр Сирський.

Наразі тривають контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках – зокрема, на Сумщині та Покровському напрямку на Донеччині.

Дивіться мапу ситуації на фронті у реальному часі

Нагадаємо, 14 жовтня Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони просунулися ще на 1,6 км в Покровському районі та зачистили від окупантів 3,4 км2 території. За даними головкома, від початку Добропільської контрнаступальної операції (18 вересня) й до ранку 13 жовтня Збройні сили звільнили 182,4 км2, ще 224,7 км2 – зачистили від російських диверсантів.