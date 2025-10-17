Сирський підсумував втрати російської армії за вересень
За місяць росіяни втратили майже 30 тис. своїх солдатів
До теми
Протягом вересня 2025 року Росія втратила на війні проти України 29 тис. своїх солдатів. Про це у п’ятницю, 17 жовтня, повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
«Попри те, що обстановка в районах ведення бойових дій залишається складною, противник не володіє стратегічною ініціативою у повній мірі. Ціною величезних втрат ворог має незначні просування на окремих ділянках фронту», – повідомили у пресслужбі Генштабу.
Згідно зі статистикою Генерального штабу, у вересні втрати росіян склали 29 тис. особового складу. Чи враховані у статистиці втрат поранені росіяни, у Генштабі не уточнили.
Крім того, за вересень окупанти втратили:
- 70 танків,
- 65 бойових броньованих машин,
- понад 1050 артилерійських систем,
- 6 реактивних систем залпового вогню та іншої техніки.
Зазначається, що з початку 2025 року Сили оборони взяли в полон 2060 російських військових. Із актуальною статистикою втрат на сьогодні можна ознайомитися за посиланням.
«Плани Кремля щодо оволодіння важливими районами місцевості та населеними пунктами не виконуються, а відтак постійно переглядаються та відтерміновуються. Можемо констатувати, що українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати й подальші плани кремля, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі та озброєнні», – повідомив Олександр Сирський.
Наразі тривають контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках – зокрема, на Сумщині та Покровському напрямку на Донеччині.
Дивіться мапу ситуації на фронті у реальному часі
Нагадаємо, 14 жовтня Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони просунулися ще на 1,6 км в Покровському районі та зачистили від окупантів 3,4 км2 території. За даними головкома, від початку Добропільської контрнаступальної операції (18 вересня) й до ранку 13 жовтня Збройні сили звільнили 182,4 км2, ще 224,7 км2 – зачистили від російських диверсантів.