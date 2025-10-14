Попри намагання росіян здійснювати штурмові дії в Покровському районі Донеччини, Сили оборони за добу просунулися на понад півтора кілометра та знищили окупантів на 3,4 км2 території. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський у вівторок, 14 жовтня.

«Дякую всім українським захисникам, які нищать ворога, особливо хочу відзначити захисників зі складу 33-го окремого штурмового полку та 253-го батальйону», – написав Сирський.

За даними головкома, від початку Добропільської контрнаступальної операції (18 вересня) й до ранку 13 жовтня Збройні сили звільнили 182,4 км2, ще 224,7 км2 – зачистили від російських диверсантів.

