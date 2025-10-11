В суботу, 11 жовтня, на автобусний маршрут №8а, який курсує із вул. Зернової у Брюховичі, вийшла перша водійка ЛКП АТП-1 Тетяна Гліщинська. Наразі жінка їздитиме з водієм-наставником без пасажирів, а після цього буде працювати самостійно, повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило. Стажування на автобусних маршрутах Львова проходять ще троє жінок, які працевлаштувалися в АТП-1 після навчання в межах проєкту She Drives. У АТП-1, додав Олег Забарило, є понад 60 вакансій водіїв, тож охочих закликають приходити на роботу.

Фото Олега Забарила