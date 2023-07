У грі World of Tanks росіяни відтворили парад Радянського Союзу в Москві в 1945 році.

Росія поширює пропаганду через популярні відеоігри, зокрема, Minecraft та World of Tanks. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Так, у Minecraft, що належить Microsoft, російські гравці відтворили битву за Соледар, який Росія захопила в січні цього року. Інший користувач Minecraft записав відео, у якому розповів, як зобразити російський прапор над міським пейзажем із написом «Луганськ». Офіційний YouTube-канал гри World of Tanks відзначив 78-му річницю поразки нацистської Німеччини відтворенням параду танків Радянського Союзу в Москві в 1945 році.

А на Roblox, популярній платформі для створення ігор, користувач організував віртуальне святкування дня Росії. Президент Microsoft Бред Сміт у квітні оголосив, що служби безпеки компанії виявили спроби Росії «по суті проникнути в деякі з ігрових спільнот», посилаючись на приклади в Minecraft і дискусійні групи на платформі Discord. Він додав, що Microsoft проінформувала уряди щодо цього. А втім, яким саме урядам повідомили про інциденти, Сміт не сказав.

«Правду кажучи, це не те, про що нам варто хвилюватися. Вони збираються десь опублікувати інформацію. Ви знаєте, це просто гарне місце для них, щоб поширити інформацію», – зазначив президент Microsoft.

Водночас керівник групи аналізу загроз Microsoft Клінт Воттс розповів дослідникам Школи бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті, що російська приватна військова компанія «Вагнер» просувала «зловмисні наративи» на сайтах Discord і Steam, щоб підтримати пропаганду Кремля.

Хоча деякі матеріали відображають погляди простих росіян, інші приклади свідчать про участь уряду. Так, у червні знаменитості, музиканти та принаймні один російський урядовець влаштували концерт у Minecraft на честь дня Росії. У липні президент РФ Владімір Путін підкреслив зацікавленість Кремля ігровою індустрією як потенційним інструментом у просуванні «загальнолюдських цінностей і патріотизму».

OSINT-спільнота Molfar виявила більше десятка випадків російської пропаганди в Minecraft, Roblox, World of Tanks, World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare і War Thunder. Майже всі вихваляли перемогу Радянського Союзу над нацистською Німеччиною – тему, яку Росія використовує в контексті вторгнення в Україну. Деякі з них мали явний зв’язок із політичними партіями чи державними установами.