Список закритих трас протягом доби може збільшитися

На трасі Тернопіль – Бережани – Рогатин поліція з 13:00 8 січня обмежила рух для великогабаритних та вантажних автомобілів. Причиною став сильний снігопад. Також синоптики прогнозують, що негода продовжиться і наступну добу, а вночі 9 січня прогнозують посилення вітру та хурделицю.

Через непогоду на Тернопільщині оголосили другий рівень небезпеки – помаранчевий. Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного центру з гідрометеорології. Через таке погіршення погоди прийняли рішення про обмеження руху великогабаритного транспорту на ділянці дороги Бережани – Рогатин. Ймовірно, перелік доріг збільшать, додали в поліції Тернопільщини у четвер, 8 січня.

Найважча ділянка залишається між Бережанами та Рогатином – через посилення вітру на дорозі між полями можуть утворитися снігові перемети.

За даними Тернопільської обласної військової адміністрації ще одна ділянка, де рух транспорту утруднений – це траса Тернопіль – Хмельницький, зокрема, ділянка біля села Кам’янки. Загалом через хуртовину та сильний сніг усі служби працюють у посиленому режимі. Від 6:00 8 січня на автодорогах державного значення залучили 70 комбінованих дорожніх машин, 39 навантажувачів, 13 автогрейдерів, 356 працівників.

Поліцейські закликають утриматися від поїздок та перебування на відкритій місцевості під час негоди. За прогнозами синоптиків погода на Тернопільщині погіршуватиметься ще й через зниження температури, тому поліцейські закликають жителів Тернополя та області бути максимально обережними. У разі виникнення надзвичайних ситуацій радять телефонувати на спецлінії 102 і 112.