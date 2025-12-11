Кароль Навроцький заявив, що не був проінформований про план передачі Україні МіГ-29

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що польське міноборони не інформувало його про плани передачі Україні винищувачів МіГ-29. Про це польський лідер розповів під час пресконференції у Латвії, передають «Укрінформ» та Wirtualna Polska.

Як пише Wirtualna Polska, оточення Кароля Навроцького висловило занепокоєння тим, що уряд не проінформував президента про плани щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29. Кароль Навроцький також підтвердив, що нічого не знав про плани міноборони Польщі.

«Я не отримував цієї інформації, але впевнений, що ми міністром оборони прояснимо це питання та досягнемо згоди. Але мої колеги мали рацію в цьому плані. Я не отримував офіційної інформації про такі плани чи про передачу Україні винищувачів МіГ», – заявив Кароль Навроцький.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що попередник Кароля Навроцького Анджей Дуда мав проінформувати чинного президента про плани країни щодо передачі винищувачів.

«Я думаю, що президент Дуда, передаючи свої обов'язки, також говорив про свої розмови з українською стороною. І я також завжди відкритий для розмов. Вони (оточення Кароля Навроцького, – ред.) просто говорять президенту нісенітниці. Інакше це не можна описати», – заявив Владислав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, 9 грудня Генеральний штаб Збройних сил Польщі повідомив, що Польща та Україна ведуть переговори про можливу передачу останніх польських винищувачів МіГ-29 Повітряним силам ЗСУ. Крім того, ведуться перемовини про надання Польщі доступу до українських технологій у сфері БпЛА та ракетних систем.