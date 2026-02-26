Загибель робітника сталася на будівництві на вул. Шота Руставелі,7

Поліцейські спільно з прокурорами повідомили про підозру колишньому майстру львівської фірми «Руставелі 7'я» за загибель 27-річного робітника під час будівельних робіт на вул. Шота Руставелі, 7 у Львові. Трагічний випадок стався у грудні 2021 року, проте підозру оголосили лише зараз, після завершення усіх експертиз.

Як повідомили у четвер, 26 лютого, у прокуратурі Львівщини, трагічний інцидент стався ще на початку лютого 2021 року. 27-річний будівельник впав з висоти шостого поверху з даху недобудованого будинку на вул. Шота Руставелі. Унаслідок отриманих травм він помер на місці.

Слідство встановило, що за безпеку працівників під час виконання робіт з підвищеною небезпекою відповідав майстер будівельних та монтажних робіт будівельного товариства. Однак він порушив вимоги з охорони праці.

«У обов’язки майстра входило створення безпечних умов праці, які б запобігли падінню. Зокрема, він мав забезпечити облаштування загородження по периметру будівлі. Якщо ж встановити обмеження було неможливо – зобов’язаний проконтролювати, щоб робітники застосовували запобіжні пояси із закріпленими на них страхувальними канатами. Проте майстер цього не зробив», – повідомили в прокуратурі.

Окрім цього, загиблий працював на будівництві без офіційного трудового договору.

«За результатами експертиз вдалося встановити причинно-наслідкові зв’язки між діями відповідального за безпеку на будівництві майстра та загибеллю будівельника», – додали в прокуратурі.

Колишньому майстру будівельної фірми повідомили про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт (ч. 2 ст. 272 ККУ). За даними ZAXID.NET, підозру отримав колишній посадовець львівської будівельної фірми «Руставелі 7'я». За інформацією YouControl, ця фірма, власником якої вказаний львів’янин Любомир Борис, перебуває у стадії припинення.

Як повідомлялося, у 2019 році виконавчий комітет ЛМР дозволив ТзОВ «Руставелі 7’я» збудувати на вул. Шота Руставелі 8-поверховий житловий будинок на 40 квартир з підземним паркінгом на 24-25 місць.