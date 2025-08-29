Еммануель Макрон (справа) і Фрідріх Мерц підписали декларацію про передачу додаткових систем ППО Україні

Франція і Німеччина нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Про це повідомляє телеканал Sky News 29 серпня.

За даними медіа, відповідну декларацію про передачу додаткових систем ППО Україні підписали президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Це рішення ухвалили на тлі останньої масштабної російської атаки на Київ.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська армія здійснила другий за масштабами повітряний удар по Києву від початку повномасштабної війни. Унаслідок ворожої атаки загинули 25 людей, серед яких четверо дітей. Десятки отримали поранення, повідомив президент Володимир Зеленський.