Внаслідок атаки спалахнули пожежі

Росіяни в ніч на четвер, 28 серпня, завдали масованого комбінованого удару по Києву, внаслідок чого щонайменше 12 людей загинули та 45 отримали травми. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вночі росіяни випустили по Києву дрони-камікадзе, крилаті й балістичні ракети, «Кинджали» та обманки.

«На жаль, почерк росіян від атаки до атаки типовий. Комбіновані удари, з різних напрямків. І системно – наводкою на звичайні житлові будинки. Цієї ночі це й обманки, «Гербери», «Шахеди», балістика, крилаті ракети, «Кинджали», – йдеться у дописі Ткаченка.

Станом на 06:40 повідомляли про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Зокрема, у Дарницькому прямим влучанням знищено частину 5-поверхового будинку. Також постраждали 9-поверховий та 16-поверховий житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.

Відео Ігоря Лаченкова

У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-поверхівка. У Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок. Тоді як у Шевченківському районі постраждали кілька нежитлових будівель, офіси, автомобілі. В Голосіївському районі у понад 10 будинків вибило вікна, постраждали автівки.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

«Разом по Києву знову кількість пошкоджених обʼєктів дійде до сотні, вибитих вікон – тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті», – додав Ткаченко.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

За інформацією Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка станом на 06:22, щонайменше четверо киян загинули, серед них двоє дітей. Крім цього, Ткаченко повідомляв, що ще 24 людини отримали травми різного ступеня тяжкості.

Доповнено о 08:08. Кількість постраждалих у Києві зросла до 38, 30 людей госпіталізували.

Доповнено о 08:12. Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок атаки у Києві загинули вісім людей.

«Зараз у Києві триває розбір завалів звичайного житлового будинку після російського удару. Черговий масований удар проти наших міст та громад. Знову вбивства. Відомо вже щонайменше, на жаль, про вісьмох загиблих. Серед них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким», – йдеться у дописі.

Зеленський заявив, що Україна чекає реакцію Китаю та Угорщини та закликав до нових жорстких санкцій проти Росії.

«Ми очікуємо реакцію Китаю на те, що відбувається. Китай неодноразово закликав до нерозширення війни та до припинення вогню. Цього немає через Росію. Ми очікуємо на реакцію Угорщини. Смерть дітей повинна спричиняти точно більші емоції, ніж будь-що. Ми очікуємо на реакцію кожного у світі, хто закликав до миру, а зараз частіше мовчить, ніж займає принципові позиції», – наголосив президент.

Тоді як за попередніми даними, на Київщині внаслідок атаки постраждав 33-річний чоловік у Фастівському районі. Він отримав різані рани грудної клітини та правої гомілки. У Броварському районі пошкоджено приватний будинок та квартиру.

Оновлено о 08:44. Станом на 08:30 кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 45 людей.

Доповнено о 10:28. Очільник КМВА повідомив, що кількість загиблих зросла до 12 мешканців, серед них три дитини 2, 17 та 14 років.

Нагадаємо, у ніч на середу, 27 серпня, російські окупанти завдали масованого удару по території Полтавської області. Внаслідок атаки постраждало енергетичне підприємство.