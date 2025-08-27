Внаслідок атаки постраждали об'єкти інфраструктури

У ніч на середу, 27 серпня, російські окупанти завдали масованої атаки дронами по Сумах. Внаслідок удару у місті частково зникло світло, а місцева влада підтвердила ураження об’єктів інфраструктури.

Приблизно о 00:30 у пресслужбі Повітряних сил повідомили про загрозу застосування ворожих ударних безпілотників у Сумській області. Близько 01:00 місцеві телеграм-канали повідомили, що у Сумській громаді пролунали вибухи.

За даними місцевих телеграм-каналів, у деяких будинках зникло світло. Згодом інформацію про російську атаку підтвердив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Григоров повідомив, що росіяни завдали масованого удару по околиці Сумської громади. Голова ОВА також підтвердив влучання на території місцевих об’єктів інфраструктури.

Інформація про жертв чи постраждалих наразі не надходила.

Нагадаємо, 30 липня росіяни вкотре завдали удару по центру Сум, атакувавши будівлю Сумської ОВА. Внаслідок удару по центру Сум постраждали 75-річна жінка та 36-річний чоловік.