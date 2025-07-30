Росія вже атакувала будівлю СОВА 25 та 26 липня

Удень середи, 30 липня, російська армія знову вдарила по центру Сум, є постраждалі. Про це повідомили очільник Сумської ОВА Олег Григоров, виконувач обов’язків мера Сум Артем Кобзар та поліція області.

За даними Артема Кобзаря, у Сумах зафіксовано влучання двох безпілотників.

«Перший вибух – це був "приліт" безпілотника по об’єкту критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає. Другий вибух – це також "приліт" безпілотника в центральну частину міста по нежитловому приміщенню», – розповів Кобзар.

У поліції повідомили, що внаслідок удару по центру Сум постраждали двоє людей. Поранень зазнали 75-річна жінка та 36-річний чоловік.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 КК України (воєнні злочини).

Згодом Олег Григоров повідомив, що російські окупанти знову вдарили по будівлі Сумської обласної військової адміністрації. В адмінбудівлі пошкоджені вікна.

Наслідки російської атаки на центр Сум, 30 липня 2025 рік (Фото поліції Сумщини)

Керівник Суської ОВА пригадав, що 25 й 26 липня ворог уже атакував будівлю обласної військової адміністрації ударними дронами.

«Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури», – наголосив Григоров.

Він додав, що попри все, команда Сумської ОВА працює, усі необхідні рішення ухвалюють без затримок.