Безпілотники атакували Полтавщину близько опівночі

У ніч на середу, 27 серпня, російські окупанти завдали масованого удару по території Полтавської області. Внаслідок атаки постраждало енергетичне підприємство, частина споживачів залишилася без світла, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

Близько 01:50 у пресслужбі Повітряних сил повідомили про ворожі безпілотники на території Полтавщини. За даними військових, БпЛА рухалися на південний захід. Згодом місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи в Полтавській області.

За даними Володимира Когута, росіяни здійснили масовану атаку на область. Внаслідок атаки є прямі влучання в Полтавському районі.

«Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі. Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів», – повідомив Когут.

Станом на 08:00 електропостачання відновили, а пожежі локалізували. Внаслідок російської атаки ніхто не постраждав.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 27 серпня росіяни атакували Україну 95 безпілотниками. 74 із них збито чи подавлено.

Зазначимо, окрім Полтавщини, під масовану атаку російських безпілотників потрапила Сумщина – за повідомленнями місцевої влади, там є знеструмлення та зникло водопостачання. За даними голови Сумської ОВА, внаслідок атаки постраждала критична інфраструктура.