Німеччина вже передала три системи Patriot Україні

Німеччина надасть Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot в межах угоди зі США. Про це в п’ятницю, 1 серпня, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає агентство Reuters.

За словами Пісторіуса, його країна поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди зі США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.

Міністр оборони зазначив, що завдяки зобов’язанням США «Німеччина спочатку може підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Patriot».

Очікується, що найближчими днями Бундесвер поставить Україні пускові установки Patriot, а ще через два-три місяці – додаткові компоненти до системи. Натомість Берлін отримає від США нові системи Patriot в прискореному темпі.

Reuters пише, що Німеччина вже поставила три системи Patriot в Україну і заявила, що передача додаткових систем не вплине на її внесок в оборонний альянс НАТО.

До слова, наприкінці липня посол України в Німеччині Олексій Макеєв анонсував передачу восьмої німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T для України.

За даними «Мілітарного», американський зенітний ракетний комплекс Patriot може вражати повітряні цілі на висоті до 24,2 км, а його дальність залежить від типу ракети та становить 50-160 км. Імовірність ураження повітряної цілі комплексом Patriot PAC-3 становить 80-90%, а тактичної балістичної ракети – 60-80% однією ракетою за умови відсутності перешкод. Максимальна швидкість цілі, яку може ефективно перехопити ЗРК, – 1600 м/c.