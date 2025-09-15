NVL володіє чотирма корабельнями в Німеччині

Німецький оборонно-промисловий концерн Rheinmetall готується купити військово-морський підрозділ Naval Vessels Lürssen (NVL) бременської суднобудівної групи Lürssen. Про це повідомила пресслужба Rheinmetall 15 вересня.

Сторони планують завершити угоду на початку 2026 року за умови схвалення антимонопольними органами. Ціна угоди залишається конфіденційною.

Завдяки придбанню NVL компанія Rheinmetall розширює свій портфель, включивши до нього військово-морське суднобудування, та зміцнює свої позиції як провідного постачальника оборонних технологій у Німеччині та Європі.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що в майбутньому компанія буде «важливим гравцем на суші, на воді, у повітрі та космосі».

«Об’єднані можливості Rheinmetall та NVL сприятимуть взаємному зростанню та зміцнять позиції нашої корпорації у військово-морській сфері. Водночас ми робимо суттєвий внесок у зміцнення військово-морських оборонних можливостей Німеччини та її союзників по НАТО», – зазначив Паппергер.

У межах угоди Rheinmetall отримає чотири корабельні на півночі Німеччини та майданчики за кордоном. У NVL працює близько 2100 працівників по всьому світу. У 2024 році виторг компанії становив близько 1 млрд євро.

За час свого 150-річного існування NVL побудувала близько 1000 кораблів на своїх корабельнях та поставила їх понад 50 різним військово-морським силам та береговій охороні.